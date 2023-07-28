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Максин Антон Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1769 г.р.
Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарубина Христина Павловна

Рождение ребёнка
1784 или 1799

Сын: Максин Никита Антонович

Мать ребёнка: Максина Анна

Рождение ребёнка
1786 или 1793

Сын: Максин Иван Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1798 или 1801

Сын: Максин Петр Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808 или 1813

Сын: Максин Павел Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 28.01.1812

Сын: Максин (Зарубин) Иван Антонович

Мать ребёнка: Зарубина Христина Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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