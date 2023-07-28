Максин Антон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784 или 1799
Мать ребёнка: Максина Анна
Рождение ребёнка
1786 или 1793
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798 или 1801
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808 или 1813
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 28.01.1812
Сын: Максин (Зарубин) Иван Антонович
Мать ребёнка: Зарубина Христина Павловна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно