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Максин Павел Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808 или 1813

Дата смерти

01.03.1871

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1815 г.р.
Около 1812 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1808 или 1813

Отец: Максин Антон Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Анисия

Рождение ребёнка
1826 или 1827

Сын: Садчиков Семен Титович

Мать ребёнка: не указана

Садчиков Семен Титович - приемыш из удельных крестьян Максина Павла Антоновича.
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Луткова (Максина) Ирина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1853

Сын: Максин Иван Павлович

Мать ребёнка: Максина Дарья Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
01.03.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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