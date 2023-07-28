Максин Павел Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808 или 1813
Дата смерти01.03.1871
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 или 1813
Отец: Максин Антон Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Анисия
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Мать ребёнка: не указана
Садчиков Семен Титович - приемыш из удельных крестьян Максина Павла Антоновича.
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Луткова (Максина) Ирина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1853
Сын: Максин Иван Павлович
Мать ребёнка: Максина Дарья Васильевна
Смерть
01.03.1871