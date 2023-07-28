Садчиков Семен Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 или 1827
Дата смерти22.11.1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 или 1827
Отец: Максин Павел Антонович
Мать: не указана
Садчиков Семен Титович - приемыш из удельных крестьян Максина Павла Антоновича.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1853
Сын: Садчиков Василий Семенович
Мать ребёнка: Садчикова Дарья Григорьевна
Смерть
22.11.1854