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Садчиков Семен Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 или 1827

Дата смерти

22.11.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 или 1827

Отец: Максин Павел Антонович

Мать: не указана

Садчиков Семен Титович - приемыш из удельных крестьян Максина Павла Антоновича.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садчикова Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
11.04.1853

Сын: Садчиков Василий Семенович

Мать ребёнка: Садчикова Дарья Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
22.11.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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