Луткова (Максина) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луткова (Максина) Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Максин Павел Антонович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1853

Муж: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.08.1856

Сын: Тихонов Матвей Кузьмич

Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1861

Сын: Тихонов Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1863

Дочь: Луткова Акилина Кузьминична

Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1866

Сын: Лутков Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.11.1867

Сын: Лутков Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1869

Дочь: Луткова (Луткова) Матрона Кузьминична

Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1872

Дочь: Луткова (Луткова) Феодосия Кузьминична

Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1875

Дочь: Луткова (Луткова) Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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