Луткова (Максина) Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1836
Отец: Максин Павел Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1853
Рождение ребёнка
02.08.1856
Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1861
Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
09.06.1863
Дочь: Луткова Акилина Кузьминична
Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1866
Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
18.11.1867
Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
08.11.1869
Дочь: Луткова (Луткова) Матрона Кузьминична
Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
27.05.1872
Дочь: Луткова (Луткова) Феодосия Кузьминична
Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
30.08.1875
Дочь: Луткова (Луткова) Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич
Смерть
Неизвестно