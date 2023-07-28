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Максин Петр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Максин Антон Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Максина Параскева Петровна

Мать ребёнка: Максина Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
01.08.1820

Дочь: Максина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Максина Евдокия Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1823

Сын: Максин Илья Петрович

Мать ребёнка: Максина Евдокия Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1845

Дочь: Максина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Максина Агафия Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Агафия Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Евдокия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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