Максин Петр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Максин Антон Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Максина Параскева Петровна
Мать ребёнка: Максина Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
01.08.1820
Дочь: Максина Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Максина Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
10.07.1823
Сын: Максин Илья Петрович
Мать ребёнка: Максина Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
28.07.1845
Дочь: Максина Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Максина Агафия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно