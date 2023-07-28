Максина Агафия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1845
Дочь: Максина (Максина) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Максин Петр Антонович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно