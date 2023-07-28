Максина Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Максина (Максина) Параскева Петровна
Отец ребёнка: Максин Петр Антонович
Рождение ребёнка
01.08.1820
Дочь: Максина (Максина) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Максин Петр Антонович
Рождение ребёнка
10.07.1823
Сын: Максин Илья Петрович
Отец ребёнка: Максин Петр Антонович
Смерть
Неизвестно