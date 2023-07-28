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Максина Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Петр Антонович

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Максина (Максина) Параскева Петровна

Отец ребёнка: Максин Петр Антонович

Рождение ребёнка
01.08.1820

Дочь: Максина (Максина) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Максин Петр Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1823

Сын: Максин Илья Петрович

Отец ребёнка: Максин Петр Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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