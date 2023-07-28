Максин Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 или 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1786 или 1793
Отец: Максин Антон Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Акилина Карповна
Рождение ребёнка
Около 09.09.1813
Мать ребёнка: Максина Акилина Карповна
Рождение ребёнка
24.04.1817
Сын: Максин (Зарубин) Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Максина Акилина Карповна
Рождение ребёнка
11.07.1819
Сын: Максин Илья Иванович
Мать ребёнка: Максина Акилина Карповна
Рождение ребёнка
17.11.1821
Дочь: Максина (Зарубина) Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Максина Акилина Карповна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Максина (Максина) Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Максина Акилина Карповна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Максина Акилина Карповна
Бракосочетание
29.04.1845
Жена: Максина Агафия Фроловна
Агафия Флорова Губина - вдова по первому браку.
Смерть
Неизвестно