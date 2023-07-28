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Максин Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 или 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 или 1793

Отец: Максин Антон Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Акилина Карповна

Рождение ребёнка
Около 09.09.1813

Сын: Максин Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Максина Акилина Карповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1817

Сын: Максин (Зарубин) Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Максина Акилина Карповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.07.1819

Сын: Максин Илья Иванович

Мать ребёнка: Максина Акилина Карповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1821

Дочь: Максина (Зарубина) Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Максина Акилина Карповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Максина (Максина) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Максина Акилина Карповна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Максин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Максина Акилина Карповна

Бракосочетание
29.04.1845

Жена: Максина Агафия Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Агафия Флорова Губина - вдова по первому браку.
Смерть
Неизвестно

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