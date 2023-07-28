Максина Акилина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 09.09.1813
Отец ребёнка: Максин Иван Антонович
Рождение ребёнка
24.04.1817
Сын: Максин (Зарубин) Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Максин Иван Антонович
Рождение ребёнка
11.07.1819
Сын: Максин Илья Иванович
Отец ребёнка: Максин Иван Антонович
Рождение ребёнка
17.11.1821
Дочь: Максина (Зарубина) Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Максин Иван Антонович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Максина (Максина) Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Максин Иван Антонович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Максин Иван Антонович
Смерть
Неизвестно