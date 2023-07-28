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Максина Акилина Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Иван Антонович

Рождение ребёнка
Около 09.09.1813

Сын: Максин Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Максин Иван Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1817

Сын: Максин (Зарубин) Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Максин Иван Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.07.1819

Сын: Максин Илья Иванович

Отец ребёнка: Максин Иван Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1821

Дочь: Максина (Зарубина) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Максин Иван Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Максина (Максина) Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Максин Иван Антонович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Максин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Максин Иван Антонович

Смерть
Неизвестно

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