Фекла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Кинеш Мещ Цветков Геннадий Сосопатрович
Дочь: Цветкова Мария Геннадьевна
Отец ребёнка: Кинеш Мещ Цветков Геннадий Сосопатрович
Отец ребёнка: Кинеш Мещ Цветков Геннадий Сосопатрович
Сын: Цветков Павел Геннадьевич
Отец ребёнка: Кинеш Мещ Цветков Геннадий Сосопатрович
Сын: Цветков Сын Кинеш Мещанина Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Кинеш Мещ Цветков Геннадий Сосопатрович
Сын: Цветков Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Кинеш Мещ Цветков Геннадий Сосопатрович
Сын: Цветков Василий Геннадьевич
Отец ребёнка: Кинеш Мещ Цветков Геннадий Сосопатрович
Дочь: Цветкова Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Кинеш Мещ Цветков Геннадий Сосопатрович
Сын: Цветков Павел Геннадьевич
Отец ребёнка: Кинеш Мещ Цветков Геннадий Сосопатрович