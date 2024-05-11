Цветков Сын Кинеш Мещанина Дмитрий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветков Сын Кинеш Мещанина Дмитрий Геннадьевич

Цветков Сын Кинеш Мещанина Дмитрий Геннадьевич

Место рождения

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

14.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1888

Отец: Кинеш Мещ Цветков Геннадий Сосопатрович

Мать: Фекла Алексеевна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветкова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1914

Дочь: Цветкова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Цветкова Ольга Ивановна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1917

Дочь: Цветкова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Цветкова Ольга Ивановна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.