Цветков Сын Кинеш Мещанина Дмитрий Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1888
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цветкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1914
Дочь: Цветкова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Цветкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1917
Дочь: Цветкова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Цветкова Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно