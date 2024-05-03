Кинеш Мещ Цветков Геннадий Сосопатрович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1881
Жена: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
12.11.1881
Мать ребёнка: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
01.01.1883
Дочь: Цветкова Мария Геннадьевна
Мать ребёнка: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
13.04.1885
Мать ребёнка: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
28.10.1886
Сын: Цветков Павел Геннадьевич
Мать ребёнка: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
14.11.1888
Сын: Цветков Сын Кинеш Мещанина Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1889
Сын: Цветков Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
19.02.1893
Сын: Цветков Василий Геннадьевич
Мать ребёнка: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
11.01.1896
Дочь: Цветкова Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
09.01.1899
Сын: Цветков Павел Геннадьевич
Мать ребёнка: Фекла Алексеевна
Смерть
Неизвестно