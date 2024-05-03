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Кинеш Мещ Цветков Геннадий Сосопатрович

Место рождения

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
25.01.1881

Жена: Фекла Алексеевна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1881

Сын: Цветков Иван Геннадьевич

Мать ребёнка: Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
01.01.1883

Дочь: Цветкова Мария Геннадьевна

Мать ребёнка: Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
13.04.1885

Сын: Цветков Иван Геннадьевич

Мать ребёнка: Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
28.10.1886

Сын: Цветков Павел Геннадьевич

Мать ребёнка: Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
14.11.1888

Сын: Цветков Сын Кинеш Мещанина Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Фекла Алексеевна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1889

Сын: Цветков Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
19.02.1893

Сын: Цветков Василий Геннадьевич

Мать ребёнка: Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
11.01.1896

Дочь: Цветкова Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
09.01.1899

Сын: Цветков Павел Геннадьевич

Мать ребёнка: Фекла Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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