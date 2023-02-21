Суровцов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти14.02.1869 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
17.10.1847 ст.
Сын: Суровцов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Суровцова Ольга Александровна
Родители: означенной Николаевской церкви священник Яков Суровцов и Елена Александрова. Восприемник: брат означенного священника Губернский Секретарь Акиндин Суровцов.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Суровцов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Суровцова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Суровцов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Суровцова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Суровцова Аполлинария Яковлевна
Мать ребёнка: Суровцова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Суровцова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Суровцова Ольга Александровна
Награда
30.11.1866 ст.
Награжден набедренником.
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Николаевской Верхоеденгской церкви Тотемского уезда.
Смерть
14.02.1869 ст.