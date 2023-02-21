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Суровцов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

14.02.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1845

Жена: Суровцова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
17.10.1847 ст.

Сын: Суровцов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Суровцова Ольга Александровна

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Родители: означенной Николаевской церкви священник Яков Суровцов и Елена Александрова. Восприемник: брат означенного священника Губернский Секретарь Акиндин Суровцов.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Суровцов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Суровцова Ольга Александровна

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Суровцов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Суровцова Ольга Александровна

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Суровцова Аполлинария Яковлевна

Мать ребёнка: Суровцова Ольга Александровна

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Суровцова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Суровцова Ольга Александровна

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Награда
30.11.1866 ст.
Награжден набедренником.
Работа или профессия
Неизвестно
Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Священник Николаевской Верхоеденгской церкви Тотемского уезда.
Смерть
14.02.1869 ст.
Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
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