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Суровцова Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1845

Муж: Суровцов Яков

Рождение ребёнка
17.10.1847 ст.

Сын: Суровцов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Суровцов Яков

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Родители: означенной Николаевской церкви священник Яков Суровцов и Елена Александрова. Восприемник: брат означенного священника Губернский Секретарь Акиндин Суровцов.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Суровцов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Суровцов Яков

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Суровцов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Суровцов Яков

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Суровцова Аполлинария Яковлевна

Отец ребёнка: Суровцов Яков

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Суровцова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Суровцов Яков

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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