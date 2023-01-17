Суровцова Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1845
Муж: Суровцов Яков
Рождение ребёнка
17.10.1847 ст.
Сын: Суровцов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Суровцов Яков
Родители: означенной Николаевской церкви священник Яков Суровцов и Елена Александрова. Восприемник: брат означенного священника Губернский Секретарь Акиндин Суровцов.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Суровцов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Суровцов Яков
Рождение ребёнка
1856
Сын: Суровцов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Суровцов Яков
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Суровцова Аполлинария Яковлевна
Отец ребёнка: Суровцов Яков
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Суровцова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Суровцов Яков
Смерть
Неизвестно