Суровцов Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти1925
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Суровцов Яков
Образование
?.06.1869
Окончил Тотемское духовное училище.
Образование
С ?.09.1869 по ?.06.1873
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская духовная семинария.
Образование
1873
Москва, город федерального значения Москва
Поступил в Петровскую сельскохозяйственную академию. Впоследствии был уволен со 2-го курса.
Работа или профессия
До ?.04.1876
Учитель в Пермской губернии.
Арест
?.05.1876
Арестован и привлечен к дознанию по делу о революционной пропаганде в г. Москве и Вологодской губернии в 1874-75 гг.
Отбывание наказания
С ?.08.1877 по 14.09.1878 ст.
Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Ссыльный под надзором полиции в г.Холмогоры Архангельской губернии. Из ссылки бежал.
Место жительства
1878
Находился на нелегальном положении в Крыму, Харькове, Воронеже. Вступил партию "Народная воля", организовал её типографию в Одессе.
Арест
18.12.1882 ст.
Одесса, Одеська область
Арестован и приговорен по "Делу 14-ти" к 15 годам каторги.
Отбывание наказания
С 07.10.1884 по 29.09.1896 ст.
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Отбывал наказание в Шлиссельбургской крепости.
Отбывание наказания
1896
Среднеколымск, Среднеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Выслан в Якутию, в город Средне-Колымск Освобожден по амнистии в 1905 году.
Смерть
1925