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Суровцов Александр Яковлевич

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Место рождения

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.10.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1847 ст.

Отец: Суровцов Яков

Мать: Суровцова Ольга Александровна

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Родители: означенной Николаевской церкви священник Яков Суровцов и Елена Александрова. Восприемник: брат означенного священника Губернский Секретарь Акиндин Суровцов.
Образование
1862
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию с аттестатом 1-го разряда и званием студента.
Работа или профессия
13.10.1868 ст.
Анкудиновское, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рукоположен во священника к Воскресенской Кулойской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Суровцов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Анкудиновское, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1871 ст.

Сын: Суровцов Вениамин Александрович

Мать ребёнка: не указана

Анкудиновское, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Воскресенской Кулойской церкви.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Суровцов Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Анкудиновское, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1874 ст.

Сын: Суровцов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Анкудиновское, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Суровцова Ольга Александровна

Мать ребёнка: не указана

Анкудиновское, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Суровцов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Анкудиновское, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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