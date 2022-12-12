Суровцов Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
17.10.1847 ст.
Отец: Суровцов Яков
Родители: означенной Николаевской церкви священник Яков Суровцов и Елена Александрова. Восприемник: брат означенного священника Губернский Секретарь Акиндин Суровцов.
Образование
1862
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию с аттестатом 1-го разряда и званием студента.
Работа или профессия
13.10.1868 ст.
Рукоположен во священника к Воскресенской Кулойской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Суровцов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1871 ст.
Сын: Суровцов Вениамин Александрович
Мать ребёнка: не указана
Сын священника Воскресенской Кулойской церкви.
Рождение ребёнка
1873
Сын: Суровцов Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1874 ст.
Сын: Суровцов Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Суровцова Ольга Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Суровцов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно