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Ершов Терентий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Ершов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1913

Дочь: Ершова Раиса Терентьевна

Мать ребёнка: Ершова Елизавета Яковлевна

Кочкарь, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Серафима Терентьевна

Мать ребёнка: Ершова Елизавета Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Елизавета Яковлевна

Смерть
1914
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