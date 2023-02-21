Ершов Терентий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Ершов Петр
Рождение ребёнка
27.08.1913
Дочь: Ершова Раиса Терентьевна
Мать ребёнка: Ершова Елизавета Яковлевна
Кочкарь, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Серафима Терентьевна
Мать ребёнка: Ершова Елизавета Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1914