Ершова (Кобелева) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Кобелева) Елизавета Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кобелев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1913

Дочь: Ершова Раиса Терентьевна

Отец ребёнка: Ершов Терентий Петрович

Кочкарь, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Серафима Терентьевна

Отец ребёнка: Ершов Терентий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Терентий Петрович

Смерть
1976
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