Ершова (Кобелева) Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Кобелев Яков
Рождение ребёнка
27.08.1913
Дочь: Ершова Раиса Терентьевна
Отец ребёнка: Ершов Терентий Петрович
Кочкарь, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Серафима Терентьевна
Отец ребёнка: Ершов Терентий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976