Сямукова (Москвина) Марфа Александровна
Место рожденияМалоганькино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Москвин Александр Иванович
Мать: Москвина Дарья
Малоганькино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сямукова Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Сямуков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Сямукова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Сямуков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
14.01.1928
Отец ребёнка: Сямуков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.05.1931
Дочь: Сямукова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сямуков Иван Андреевич
с.Султангулово Похвистневский район Куйбышевская область
Смерть
Неизвестно