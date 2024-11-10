Сямукова (Москвина) Марфа Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сямукова (Москвина) Марфа Александровна

Место рождения

Малоганькино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москвин Александр Иванович

Мать: Москвина Дарья

Малоганькино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сямуков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сямукова Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Сямуков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Сямукова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Сямуков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
14.01.1928

Сын: Сямуков Егор Иванович

Отец ребёнка: Сямуков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.05.1931

Дочь: Сямукова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сямуков Иван Андреевич

с.Султангулово Похвистневский район Куйбышевская область
Смерть
Неизвестно

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