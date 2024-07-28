Москвина Дарья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМосквина Дарья

Москвина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сямукова (Москвина) Марфа Александровна

Отец ребёнка: Москвин Александр Иванович

Малоганькино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Москвин Иван Александрович

Отец ребёнка: Москвин Александр Иванович

Малоганькино
Рождение ребёнка
1884

Сын: Москвин Демьян Александрович

Отец ребёнка: Москвин Александр Иванович

Малоганькино
Смерть
1935
Малоганькино

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