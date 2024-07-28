Москвина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сямукова (Москвина) Марфа Александровна
Отец ребёнка: Москвин Александр Иванович
Малоганькино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Сын: Москвин Иван Александрович
Отец ребёнка: Москвин Александр Иванович
Малоганькино
Рождение ребёнка
1884
Сын: Москвин Демьян Александрович
Отец ребёнка: Москвин Александр Иванович
Малоганькино
Смерть
1935
Малоганькино