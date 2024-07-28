Москвин Александр Иванович
Место рожденияМалоганькино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Москвин Иван
Мать: не указана
Малоганькино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сямукова (Москвина) Марфа Александровна
Мать ребёнка: Москвина Дарья
Малоганькино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Москвина Дарья
Рождение ребёнка
1878
Сын: Москвин Иван Александрович
Мать ребёнка: Москвина Дарья
Малоганькино
Рождение ребёнка
1884
Сын: Москвин Демьян Александрович
Мать ребёнка: Москвина Дарья
Малоганькино
Смерть
Неизвестно