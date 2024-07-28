Москвин Александр Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Москвин Александр Иванович

Место рождения

Малоганькино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москвин Иван

Мать: не указана

Малоганькино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сямукова (Москвина) Марфа Александровна

Мать ребёнка: Москвина Дарья

Малоганькино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвина Дарья

Рождение ребёнка
1878

Сын: Москвин Иван Александрович

Мать ребёнка: Москвина Дарья

Малоганькино
Рождение ребёнка
1884

Сын: Москвин Демьян Александрович

Мать ребёнка: Москвина Дарья

Малоганькино
Смерть
Неизвестно

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