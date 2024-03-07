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Шориков Тимофей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Шориков Егор Николаевич

Мать: Шорикова Матрена Тим (Х) Онова?

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шориков Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Шорикова ? ?

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Шорикова Елена Аленсиева

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Стефанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Шорикова Елена Аленсиева

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шориков Филипп Тимофеев

Мать ребёнка: Шорикова Елена Аленсиева

Рождение ребёнка
После 1971

Сын: Шориков Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Шорикова Елена Аленсиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорикова ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорикова Елена Аленсиева

Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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