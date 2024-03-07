Шориков Тимофей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Шорикова ? ?
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Шорикова Елена Аленсиева
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Стефанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Шорикова Елена Аленсиева
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Шорикова Елена Аленсиева
Рождение ребёнка
После 1971
Мать ребёнка: Шорикова Елена Аленсиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шорикова ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шорикова Елена Аленсиева
Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно