Шорикова Елена Аленсиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Стефанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
После 1971
Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно