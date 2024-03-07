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Шорикова Елена Аленсиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Стефанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шориков Филипп Тимофеев

Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович

Рождение ребёнка
После 1971

Сын: Шориков Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Шориков Тимофей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шориков Тимофей Егорович

Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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