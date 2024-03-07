Шориков Егор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1811
Отец: Шориков Николай Федоров
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Шорикова Матрена Тим (Х) Онова?
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Шорикова Матрена Тим (Х) Онова?
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Шорикова Матрена Тим (Х) Онова?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно