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Шориков Егор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1811

Отец: Шориков Николай Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шориков Тимофей Егорович

Мать ребёнка: Шорикова Матрена Тим (Х) Онова?

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шориков Тимофей Егорович

Мать ребёнка: Шорикова Матрена Тим (Х) Онова?

Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Шориков Борис Егорович

Мать ребёнка: Шорикова Матрена Тим (Х) Онова?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорикова Матрена Тим (Х) Онова?

Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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