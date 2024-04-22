Шориков Тимофей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШориков Тимофей Егорович

Шориков Тимофей Егорович

Место рождения

Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Шориков Егор Николаевич

Мать: Шорикова Матрена Тим (Х) Онова?

Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Настасья Тимофеевна

Мать ребёнка: Шорикова Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Агрипена Тимофеевна

Мать ребёнка: Шорикова Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Шорикова Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
1866

Сын: Шориков Давид Тимофеев

Мать ребёнка: Шорикова Наталья Ильинична

Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорикова Наталья Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close