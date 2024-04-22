Шориков Тимофей Егорович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Настасья Тимофеевна
Мать ребёнка: Шорикова Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Агрипена Тимофеевна
Мать ребёнка: Шорикова Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Шорикова Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Шорикова Наталья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно