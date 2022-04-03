Крятова (Кубанова) Зоя Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1928
Дата смерти03.04.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1959
Сын: Крятов Сергей
Отец ребёнка: Крятов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крятов Андрей Васильевич
Смерть
03.04.2022