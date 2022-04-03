Крятова (Кубанова) Зоя Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крятова (Кубанова) Зоя Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1928

Дата смерти

03.04.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Крятов Сергей

Отец ребёнка: Крятов Андрей Васильевич

Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крятов Андрей Васильевич

Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.04.2022
Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

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