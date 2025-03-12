село Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Большая Черниговка

Большечерниговский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Самарской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1765Большая Черниговка, с. каз.при рч. Глушице.17280135520475Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Августовская волость
845. Б. Черниговка, село бывшее государственное, при речке Б. Глушице, дворов 211, жителей 1059, церковь православная, лавка, базар по воскресеньям

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Больше-Черниговская волость
С. Большая-Черниговка. Б. госуд. Рус. Прав.4125Р. Глушица14017035410511035

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Большечерниговский район
12566Большая Черниговкасело52°06'с.ш.50°52'в.д.N-39-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Большечерниговский муниципальный район, Сельское поселение Большая Черниговка
36610412101с Большая Черниговкасело

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