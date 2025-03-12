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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1765Большая Черниговка, с. каз.при рч. Глушице.17280135520475Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
845. Б. Черниговка, село бывшее государственное, при речке Б. Глушице, дворов 211, жителей 1059, церковь православная, лавка, базар по воскресеньям
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Большая-Черниговка. Б. госуд. Рус. Прав.4125Р. Глушица140170—35410511035
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12566Большая Черниговкасело52°06'с.ш.50°52'в.д.N-39-138
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36610412101с Большая Черниговкасело