Крятов Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1928
Дата смерти18.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1959
Сын: Крятов Сергей
Мать ребёнка: Крятова Зоя Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крятова Зоя Федоровна
Смерть
18.03.2018