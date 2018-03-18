Крятов Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крятов Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1928

Дата смерти

18.03.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Крятов Сергей

Мать ребёнка: Крятова Зоя Федоровна

Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крятова Зоя Федоровна

Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.03.2018
Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
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