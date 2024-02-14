Нотфулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нотфулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нутфуллин Ахметгарай

Мать ребёнка: Зарифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нутфуллин Хайрулла

Мать ребёнка: Зарифя

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Фахрижиган

Мать ребёнка: Зарифя

Смерть
Неизвестно

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