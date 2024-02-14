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Фахрижиган

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

20.05.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1941 г.р.
1944 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Нотфулла

Мать: Зарифя

Рождение ребёнка
1941

Сын: Фахрутдинов Искандер

Отец ребёнка: Фаттахов Фахретдин

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Зиннатуллина (Фахрутдинова) Рузания

Отец ребёнка: Фаттахов Фахретдин

Рождение ребёнка
18.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаттахов Фахретдин

Рождение ребёнка
01.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаттахов Фахретдин

Смерть
20.05.1994

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