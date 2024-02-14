Фахрижиган
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти20.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1941
Сын: Фахрутдинов Искандер
Отец ребёнка: Фаттахов Фахретдин
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Зиннатуллина (Фахрутдинова) Рузания
Отец ребёнка: Фаттахов Фахретдин
Рождение ребёнка
18.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаттахов Фахретдин
Рождение ребёнка
01.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаттахов Фахретдин
Смерть
20.05.1994