Зарифя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нутфуллин Ахметгарай
Отец ребёнка: Нотфулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нутфуллин Хайрулла
Отец ребёнка: Нотфулла
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Фахрижиган
Отец ребёнка: Нотфулла
Смерть
Неизвестно