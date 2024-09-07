Дук Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1926
Дата смерти25.09.1975
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель сельсовета
Рождение ребёнка
06.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дук (Журавлева) Раиса Александровна
Рождение ребёнка
29.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дук (Журавлева) Раиса Александровна
Смерть
25.09.1975
Причина смерти: Смерть при действии электротока | Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп