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Дук Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1926

Дата смерти

25.09.1975

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1926

Отец: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)

Мать: Дукъ Ольга Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дук (Журавлева) Раиса Александровна

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель сельсовета
Рождение ребёнка
06.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дук (Журавлева) Раиса Александровна

Рождение ребёнка
29.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дук (Журавлева) Раиса Александровна

Смерть
25.09.1975
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: Смерть при действии электротока | Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп

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