Дукъ Ольга Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакшеева (Дук) Елизавета Антоновна (Оттовна)
Отец ребёнка: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Место жительства
Неизвестно
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1922
Дочь: (Дук) Вера (Берта) Антоновна (Оттовна)
Отец ребёнка: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)
Рождение ребёнка
02.07.1926
Сын: Дук Иван Федорович
Отец ребёнка: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)
Рождение ребёнка
30.08.1930
Сын: Дук Альберт Федорович (Оттович)
Отец ребёнка: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)
Рождение ребёнка
07.02.1935
Дочь: (Дук) Хильда Антоновна (Оттовна)
Отец ребёнка: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
18.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)
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Рождение ребёнка
07.09.1943
Дочь: (Дук) Нина Антоновна (Оттовна)
Отец ребёнка: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)
Смерть
1956
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп