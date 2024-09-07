Дукъ Ольга Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДукъ Ольга Егоровна

Дукъ Ольга Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакшеева (Дук) Елизавета Антоновна (Оттовна)

Отец ребёнка: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)

Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)

Рождение ребёнка
23.09.1922

Дочь: (Дук) Вера (Берта) Антоновна (Оттовна)

Отец ребёнка: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)

Рождение ребёнка
02.07.1926

Сын: Дук Иван Федорович

Отец ребёнка: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)

Рождение ребёнка
30.08.1930

Сын: Дук Альберт Федорович (Оттович)

Отец ребёнка: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)

Рождение ребёнка
07.02.1935

Дочь: (Дук) Хильда Антоновна (Оттовна)

Отец ребёнка: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)

Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
18.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)

Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1943

Дочь: (Дук) Нина Антоновна (Оттовна)

Отец ребёнка: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)

Смерть
1956
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп

Мы используем куки для улучшения работы сайта.