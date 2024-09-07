Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Дуккъ Фриц Карлов

Мать: Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакшеева (Дук) Елизавета Антоновна (Оттовна)

Мать ребёнка: Дукъ Ольга Егоровна

Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дукъ Ольга Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
23.09.1922

Дочь: (Дук) Вера (Берта) Антоновна (Оттовна)

Мать ребёнка: Дукъ Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
02.07.1926

Сын: Дук Иван Федорович

Мать ребёнка: Дукъ Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
30.08.1930

Сын: Дук Альберт Федорович (Оттович)

Мать ребёнка: Дукъ Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
07.02.1935

Дочь: (Дук) Хильда Антоновна (Оттовна)

Мать ребёнка: Дукъ Ольга Егоровна

Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
18.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дукъ Ольга Егоровна

Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1943

Дочь: (Дук) Нина Антоновна (Оттовна)

Мать ребёнка: Дукъ Ольга Егоровна

Смерть
Неизвестно

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