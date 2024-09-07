Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакшеева (Дук) Елизавета Антоновна (Оттовна)
Мать ребёнка: Дукъ Ольга Егоровна
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дукъ Ольга Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
23.09.1922
Дочь: (Дук) Вера (Берта) Антоновна (Оттовна)
Мать ребёнка: Дукъ Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
02.07.1926
Сын: Дук Иван Федорович
Мать ребёнка: Дукъ Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
30.08.1930
Сын: Дук Альберт Федорович (Оттович)
Мать ребёнка: Дукъ Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
07.02.1935
Дочь: (Дук) Хильда Антоновна (Оттовна)
Мать ребёнка: Дукъ Ольга Егоровна
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп
Рождение ребёнка
18.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дукъ Ольга Егоровна
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Рождение ребёнка
07.09.1943
Дочь: (Дук) Нина Антоновна (Оттовна)
Мать ребёнка: Дукъ Ольга Егоровна
Смерть
Неизвестно