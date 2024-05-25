Щербонос (Трофименко) Улита (Устина) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович
Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Щербонос (Папуша) Иван Демьянович
Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
24.11.1806 ст.
Дочь: Щербонос Екатерина Демьяновна
Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Щербонос Аверкий Демьянович
Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Щербонос Екатерина Демьяновна
Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Щербонос Елена Демьяновна
Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
20.07.1817 ст.
Дочь: Щербонос Мария Демьяновна
Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
20.07.1817 ст.
Дочь: Щербонос Христина Демьяновна
Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич
Смерть
После 1816