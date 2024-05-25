Щербонос (Трофименко) Улита (Устина) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербонос (Трофименко) Улита (Устина) Алексеевна

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Трофименко Алексей Григорьевич

Мать: Трофименко (Кайтас) Агафья Павловна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович

Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Щербонос (Папуша) Иван Демьянович

Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.11.1806 ст.

Дочь: Щербонос Екатерина Демьяновна

Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Щербонос Аверкий Демьянович

Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Щербонос Екатерина Демьяновна

Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Щербонос Елена Демьяновна

Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1817 ст.

Дочь: Щербонос Мария Демьяновна

Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1817 ст.

Дочь: Щербонос Христина Демьяновна

Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1816
Криски, Чернігівська область

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