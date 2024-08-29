Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Щербонос (Папуша) Демьян Алексеевич

Мать: Щербонос (Трофименко) Улита (Устина) Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербонос Татьяна

Рождение ребёнка
16.04.1825 ст.

Дочь: Щербонос Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Щербонос Татьяна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Щербонос Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Щербонос Татьяна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Щербонос Сигклитикия Григорьевна

Мать ребёнка: Щербонос Татьяна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Щербонос Харитина Григорьевна

Мать ребёнка: Щербонос Татьяна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Щербонос Евсевий Григорьевич

Мать ребёнка: Щербонос Татьяна

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1848
Криски, Чернігівська область

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