Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербонос Татьяна
Рождение ребёнка
16.04.1825 ст.
Дочь: Щербонос Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Щербонос Татьяна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Щербонос Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Щербонос Татьяна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Щербонос Сигклитикия Григорьевна
Мать ребёнка: Щербонос Татьяна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Щербонос Харитина Григорьевна
Мать ребёнка: Щербонос Татьяна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Щербонос Евсевий Григорьевич
Мать ребёнка: Щербонос Татьяна
Смерть
После 1848