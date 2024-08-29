Щербонос Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербонос Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович

Рождение ребёнка
16.04.1825 ст.

Дочь: Щербонос Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Щербонос Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Щербонос Сигклитикия Григорьевна

Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Щербонос Харитина Григорьевна

Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Щербонос Евсевий Григорьевич

Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1834
Криски, Чернігівська область

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