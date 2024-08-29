Щербонос Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1825 ст.
Дочь: Щербонос Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Щербонос Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Щербонос Сигклитикия Григорьевна
Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Щербонос Харитина Григорьевна
Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Щербонос Евсевий Григорьевич
Отец ребёнка: Щербонос (Папуша) Григорий Демьянович
Смерть
После 1834