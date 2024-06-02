Трофименко (Кайтас) Агафья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Казанник (Трофименко) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Трофименко Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Щербонос (Трофименко) Улита (Устина) Алексеевна
Отец ребёнка: Трофименко Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
27.01.1795 ст.
Сын: Трофименко Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Трофименко Алексей Григорьевич
Смерть
Неизвестно