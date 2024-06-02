Трофименко (Кайтас) Агафья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофименко (Кайтас) Агафья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Казанник (Трофименко) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Трофименко Алексей Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Щербонос (Трофименко) Улита (Устина) Алексеевна

Отец ребёнка: Трофименко Алексей Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1795 ст.

Сын: Трофименко Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Трофименко Алексей Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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