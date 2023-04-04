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Фридлянд Борис (Борух)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1899

Дата смерти

04.07.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1899

Отец: Фридлянд Исаак

Мать: Фридлянд Ида (Ита Носита) (Берковна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фридлянд (Бердичевская) Эсфирь Эстер

Рождение ребёнка
31.12.1925

Сын: Фридлянд Анатолий

Мать ребёнка: Фридлянд (Бердичевская) Эсфирь Эстер

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.06.1930

Дочь: Кляйнер (Фридлянд) Тамара

Мать ребёнка: Фридлянд (Бердичевская) Эсфирь Эстер

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.07.1966
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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