Фридлянд Борис (Борух)
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1899
Дата смерти04.07.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1925
Сын: Фридлянд Анатолий
Мать ребёнка: Фридлянд (Бердичевская) Эсфирь Эстер
Рождение ребёнка
19.06.1930
Дочь: Кляйнер (Фридлянд) Тамара
Мать ребёнка: Фридлянд (Бердичевская) Эсфирь Эстер
Смерть
04.07.1966
Похороны
Неизвестно