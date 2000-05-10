Фридлянд Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фридлянд Анатолий

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.12.1925

Дата смерти

10.05.2000

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1925

Отец: Фридлянд Борис (Борух)

Мать: Фридлянд (Бердичевская) Эсфирь Эстер

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Space Industry
Работа или профессия
Неизвестно
Space Industry (NGO "Measuring Technique")
Рождение ребёнка
10.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.05.2000
Похороны
2000

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