Фридлянд Анатолий
Место рождения
Дата рождения31.12.1925
Дата смерти10.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1925
Работа или профессия
Неизвестно
Space Industry
Работа или профессия
Неизвестно
Space Industry (NGO "Measuring Technique")
Рождение ребёнка
10.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.05.2000
Похороны
2000