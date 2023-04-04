Фридлянд Ида (Ита Носита) (Берковна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фридлянд Ида (Ита Носита) (Берковна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1899

Сын: Фридлянд Борис (Борух)

Отец ребёнка: Фридлянд Исаак

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Гергель Берта

Отец ребёнка: Фридлянд Исаак

Рождение ребёнка
1907

Сын: Фридлянд Михаил

Отец ребёнка: Фридлянд Исаак

Рождение ребёнка
1909

Сын: Фридлянд Матвей (Мотя)

Отец ребёнка: Фридлянд Исаак

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Плотичер Галина

Отец ребёнка: Фридлянд Исаак

Смерть
1959
Москва, город федерального значения Москва
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