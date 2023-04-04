Фридлянд Ида (Ита Носита) (Берковна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1899
Отец ребёнка: Фридлянд Исаак
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Гергель Берта
Отец ребёнка: Фридлянд Исаак
Рождение ребёнка
1907
Сын: Фридлянд Михаил
Отец ребёнка: Фридлянд Исаак
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Фридлянд Исаак
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Плотичер Галина
Отец ребёнка: Фридлянд Исаак
Смерть
1959
Москва, город федерального значения Москва