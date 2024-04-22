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Горенкин Василий Григорьевич

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1610

Дата смерти

1665

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1610

Отец: Горенкин Григорий Дмитриевич

Мать: Горенкина Федора Васильевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1644

Сын: Горенкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1645

Сын: Горенкин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1647

Сын: Горенкин Максим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1648

Сын: Горенкин Гаврила Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1650

Сын: Горенкин Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1653

Сын: Горенкин Иванис Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1655

Сын: Горенкин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1665
Кострома, город Кострома, Костромская область
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