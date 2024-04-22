Горенкин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1610
Дата смерти1665
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1610
Рождение ребёнка
1644
Рождение ребёнка
1645
Сын: Горенкин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1647
Сын: Горенкин Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1648
Сын: Горенкин Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
1650
Сын: Горенкин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1653
Сын: Горенкин Иванис Васильевич
Рождение ребёнка
1655
Сын: Горенкин Григорий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1665