Горенкин Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горенкин Григорий Дмитриевич

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1570

Дата смерти

1618

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1570

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
1606

Жена: Горенкина Федора Васильевна

Рождение ребёнка
1607

Сын: Горенкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Горенкина Федора Васильевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1610

Сын: Горенкин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Горенкина Федора Васильевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1618
Кострома, город Кострома, Костромская область
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