Горенкин Григорий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1570
Дата смерти1618
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1570
Бракосочетание
1606
Рождение ребёнка
1607
Сын: Горенкин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Горенкина Федора Васильевна
Рождение ребёнка
1610
Сын: Горенкин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Горенкина Федора Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1618