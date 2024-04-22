Горенкина (Колычева) Федора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горенкина (Колычева) Федора Васильевна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1590

Дата смерти

1638

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590

Отец: Колычев Василий Васильевич

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
1606

Муж: Горенкин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1607

Сын: Горенкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Горенкин Григорий Дмитриевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1610

Сын: Горенкин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Горенкин Григорий Дмитриевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1638
Кострома, город Кострома, Костромская область
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