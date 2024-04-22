Горенкина (Колычева) Федора Васильевна
Место рождения
Дата рождения1590
Дата смерти1638
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590
Отец: Колычев Василий Васильевич
Бракосочетание
1606
Рождение ребёнка
1607
Сын: Горенкин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Горенкин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1610
Сын: Горенкин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Горенкин Григорий Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1638