Горенкин Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1645
Дата смерти1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645
Отец: Горенкин Василий Григорьевич
Бракосочетание
1676
Жена: Горенкина Авдотья
Рождение ребёнка
1677
Мать ребёнка: Горенкина Авдотья
Рождение ребёнка
1680
Сын: Горенкин Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Горенкина Авдотья
Рождение ребёнка
1683
Сын: Горенкин Гаврила Андреевич
Мать ребёнка: Горенкина Авдотья
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1733