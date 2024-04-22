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Горенкин Андрей Васильевич

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1645

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645

Отец: Горенкин Василий Григорьевич

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
1676

Жена: Горенкина Авдотья

Рождение ребёнка
1677

Сын: Горенкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Горенкина Авдотья

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Горенкин Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Горенкина Авдотья

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1683

Сын: Горенкин Гаврила Андреевич

Мать ребёнка: Горенкина Авдотья

Кострома, город Кострома, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1733
Кострома, город Кострома, Костромская область
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