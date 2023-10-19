Горенкина (Горенкина) Авдотья
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1660
Дата смертиПосле 1700
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1676
Рождение ребёнка
1677
Отец ребёнка: Горенкин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1680
Сын: Горенкин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Горенкин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1683
Сын: Горенкин Гаврила Андреевич
Отец ребёнка: Горенкин Андрей Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1700