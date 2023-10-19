Горенкина (Горенкина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горенкина (Горенкина) Авдотья

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1660

Дата смерти

После 1700

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Бракосочетание
1676

Муж: Горенкин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1677

Сын: Горенкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Горенкин Андрей Васильевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Горенкин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Горенкин Андрей Васильевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1683

Сын: Горенкин Гаврила Андреевич

Отец ребёнка: Горенкин Андрей Васильевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1700
Кострома, город Кострома, Костромская область
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