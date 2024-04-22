Горенкин Гаврила Васильевич
Место рождения
Дата рождения1648
Дата смерти1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1648
Отец: Горенкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1688
Сын: Горенкин Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
1690
Дочь: Воронина Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
1692
Сын: Горенкин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1695
Сын: Горенкин Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1698
Сын: Горенкин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Тихменёва Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Соболева Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Корзина Мавра Гавриловна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Акулина Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1736
Москва, город федерального значения Москва