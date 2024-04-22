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Горенкин Гаврила Васильевич

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1648

Дата смерти

1736

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1648

Отец: Горенкин Василий Григорьевич

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1688

Сын: Горенкин Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1690

Дочь: Воронина Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1692

Сын: Горенкин Афанасий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Горенкин Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Горенкин Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Тихменёва Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Соболева Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1705

Дочь: Корзина Мавра Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Акулина Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1736
Москва, город федерального значения Москва
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