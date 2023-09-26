Лихарев Роман Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарев Роман Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1981

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1981

Отец: Лихарев Виктор

Мать: Лихарева Светлана

Рождение ребёнка
С 2009 по 2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лихарева Александра

Рождение ребёнка
С 2014 по 2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лихарева Александра

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