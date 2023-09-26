Лихарев Роман Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1981
Отец: Лихарев Виктор
Мать: Лихарева Светлана
Рождение ребёнка
С 2009 по 2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лихарева Александра
Рождение ребёнка
С 2014 по 2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лихарева Александра