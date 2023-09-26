Лихарев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1959
Отец: Лихарев Василий
Мать: Лихарева Таисия
Рождение ребёнка
21.11.1981
Мать ребёнка: Лихарева Светлана
Рождение ребёнка
20.12.1985
Сын: Лихарев Сергей Викторович
Мать ребёнка: Лихарева Светлана
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихарева Светлана