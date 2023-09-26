Лихарев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1959

Отец: Лихарев Василий

Мать: Лихарева Таисия

Рождение ребёнка
21.11.1981

Сын: Лихарев Роман Викторович

Мать ребёнка: Лихарева Светлана

Рождение ребёнка
20.12.1985

Сын: Лихарев Сергей Викторович

Мать ребёнка: Лихарева Светлана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихарева Светлана

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