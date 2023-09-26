Лихарева (Столярова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарева (Столярова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 2009 по 2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лихарев Роман Викторович

Рождение ребёнка
С 2014 по 2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лихарев Роман Викторович

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